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В стране и мире

Российские власти отказались отменять пенсионную реформу

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Российские власти отклонили законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, который дает право на назначение страховой пенсии по старости, и отказались отменять пенсионную реформу. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве указали, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные обоснования необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.

С инициативой вернуть прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) выступали в середине августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет.

Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да кто бы сомневался!

Гость||

Нужно больше бабла, вот только как в советском мультфильме Золотая антилопа все их бабло может превратится в ничто , как уже было.

Гость||

Да уш... ОДно только высказывание на днях ИЗБЫТОЧНОЕ количество смертей в Пензенской области в текущем году чего стоит. Не ВЫСОКАЯ смертность, не РОСТ смертности, а ИЗБЫТОЧНАЯ!!!!!

В пояснительной записке надо было написать тоже ИЗБЫТОЧНОЕ количество не доживающих до пенсии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и отказались отменять пенсионную реформу
Может надо не реформу менять?

Имя: Гость
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