При пожаре в коронавирусном отделении российской больницы погиб человек

27.09.2021 | 08:41

В отделении для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице города Лиски Воронежской области произошел пожар. Об этом агентству ТАСС сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Там уточнили, что в результате ЧП один пациент погиб, 31 человек был эвакуирован в соседний корпус. Скончавшейся оказалась женщина 1939 года рождения.

Пожар начался ночью и был потушен спустя полчаса. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Причина инцидента пока не установлена.

В марте сообщалось, что медсестры вынесли пациентов на руках из загоревшейся палаты пульмонологического отделения Псковской городской больницы, в которой произошел пожар. Женщинам также удалось самостоятельно потушить огонь. Выяснилось, что пожар вспыхнул из-за курившего в палате 70-летнего пациента с поражением легких.