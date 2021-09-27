27.09.2021 | 13:54

После смерти пяти альпинистов на Эльбрусе задержан организатор восхождения. Об этом в понедельник, 27 сентября, со ссылкой на Следственный комитет России сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО на два месяца. Как сообщает издание kurer-sreda.ru, речь идет о старшем гиде и владельце компании Денисе Алимове. Мужчина сообщил журналистам, что его задержали в Нальчике. По его словам двум его сотрудникам, которые находятся в больнице пока никаких обвинений не предъявлено. По словам Алимова, суд об избрании ему меры пресечения состоится во вторник 28 сентября.

Ранее 27 сентября сообщалось, что в Кабардино-Балкарии решили ужесточить правила восхождения на Эльбрус после трагедии с гибелью пятью человек.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. В результате происшествия погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.