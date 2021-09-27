Поправки в Семейный кодекс позволят временно забирать детей из семей

27.09.2021 | 12:52

Поправки в Семейный кодекс позволят забирать детей из семей в качестве временной меры. Об этом рассказала «Известиям» автор концепции, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Парламентарий отметила, что такие дополнительные меры защиты могут применяться, когда родители отсутствуют или неизвестны причины их отсутствия. При этом ребенка будут отправлять не в реабилитационный центр, а к бабушкам, дедушкам или другим родственникам.

Кроме того, предлагается разрешить семьям самостоятельно подать заявление в органы опеки о назначении опекуна-попечителя ребенку, если родитель не может временно исполнять свои обязанности, без запуска процесса лишения родительских прав. Уважительные причины для этого будут также перечислены в законе.

Как пояснила директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова, нынешний порядок процедуры отобрания детей имеет существенный недостаток: орган опеки после отобрания ребенка в трехдневный срок должен выйти в суд с иском о лишении родительских прав. Других механизмов не предполагается, даже если статью применили неправомерно.

Помимо этого предлагается изменить основания, по которым можно отобрать ребенка. В частности, грязь в квартире и пустой холодильник больше не будут считаться причиной для иска о лишении родительских прав. Концепция также подразумевает право родителей на «презумпцию добросовестности осуществления родительских прав». Это значит, что бремя доказывания недобросовестного исполнения обязанностей будет лежать на органах опеки, прокуроре или другом родителе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей в России.