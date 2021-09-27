Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|14:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Губернаторам в России захотели дать право избираться больше двух сроков подряд

Печать

В Государственную Думу России внесен законопроект, согласно которому запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд снимается. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - заявил Клишас.

По его словам, законопроект, который был внесен в Государственную Думу, направлен на улучшение качества жизни россиян и на эффективную реализацию полномочий государственных органов власти.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли в Государственную Думу Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Клишас также добавил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов.

Ранее президент Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина в качестве кандидата на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Глава государства подчеркнул, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента, однако решение по итогам голосования остается за партиями.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Когда, эти два неугомонный перестанут смуту вносить, есть закон 2 срока и все, нет надо опять что то внести смуту, больше заняться им не хрена

Гость||

Гость писал(a):

Когда, эти два неугомонный перестанут смуту вносить, есть закон 2 срока и все, нет надо опять что то внести смуту, больше заняться им не хрена
Это не смута, это узурпация власти. Кремлёвские ставленники теперь будут пожизненно править.

Гость||

Вы за это проголосовали. Воров всю жизнь терпеть будете

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте