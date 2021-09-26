Вильфанд спрогнозировал начало золотой осени в Центральной России

26.09.2021 | 08:21

С 27 сентября в европейскую часть России придет золотая осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости. По его словам, антициклон принесет малооблачную погоду без осадков.

Как пообещал синоптик, с понедельника над центром Европейской России установится «мощный, хорошо выраженный антициклон». Неделя начнется облачно, но «с просветами». Местами ожидается небольшой дождь. Уже во вторник будет облачно с прояснениями, далее солнце начнет показываться россиянам чаще, дни будут преимущественно без осадков.

«Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю … Золотая осень - это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить», - спрогнозировал эксперт.

Средняя температура днем составит от 10 до 12 градусов тепла, ночью - от 0 до 5 градусов. При этом есть вероятность заморозков.

Ранее синоптики заявили, что золотая осень в Москве и Подмосковье стартует к выходным, 25-26 сентября. Вильфанд объяснил, что предстоящая золотая осень — не классическая, потому что синоптики не ждут яркого солнца.