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В стране и мире

В России захотели усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

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Банк России захотел усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и через терминалы с функцией приема наличных. В Центробанке считают эту меру необходимой для борьбы с мошенничеством. Об этом говорится в ответе представителя ЦБ на запрос РБК.

По словам представителя регулятора, антифрод-процедуры уже сейчас работают со стороны банка-получателя. Однако мошенники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших вносить наличные денежные средства через терминалы. «Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», - сообщили в ЦБ.

Как заявляла в интервью изданию председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, банкам удается вернуть лишь малую часть похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги. «Клиент, только когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке», - объяснила она.

Ранее регулятор сообщил, что за первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч. Рост в ЦБ связали «с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения».

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Источник — lenta.ru
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