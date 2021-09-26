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В стране и мире

В МВД нашли способ усилить контроль за мигрантами

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МВД России нашло способ усилить контроль за мигрантами, находящимися в стране. По данным ТАСС, ведомство собирается внедрить современные информационные технологии.

В рамках мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики России МВД на 2019-2025 годы подготовило законопроект, который направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, которые отвечают целям их въезда. «Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности», - сообщил собеседник агентства.

Также известно, что документ прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения. Срок внесения законопроекта в правительство - декабрь 2021-го.

Ранее заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов заявил, что новый закон в сфере миграции, который в настоящее время разрабатывают в России, может вступить в силу в 2024 году. Он отметил, что закон затронет вопросы, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью мигрантов, и повлечет отмену ряда актов, действующих в настоящее время.

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Источник — lenta.ru
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