Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 сен 2021|15:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам предложат бесплатно отправить свое имя в космос

Печать

Российская компания «Геоскан» предложит всем желающим бесплатно отправить на спутниках в космос свое имя. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал направления по космическим наноспутникам компании Александр Хохлов, сделать это можно будет в рамках акции «Отправь свое имя в космос» на сайте компании, которая пройдет с 4 октября по 15 ноября. Имена нанесут на специальные носители, которые доставят на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами «Геоскана».

Запуск наноспутников «Геоскан 1U альфа», «Геоскан 1U бета», «Геоскан 1U гамма» и «Геоскан 3U альфа» запланирован на весну 2022 года с космодрома «Восточный». Носители с именами будут размещены на двух из них.

Ранее в сентябре американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Участниками миссии стали миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски. Их полет продлился три дня.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте