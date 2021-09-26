26.09.2021 | 14:55

Россиян предупредили о появлении нового дорожного знака «Въезд беспилотникам запрещен»: его планируется ввести в 2025 году. Как сообщила РИА Новости представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова, обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом.

Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного «Автонетом».

На знаке будет изображена перечеркнутая литера «А». При этом автоматизированные автомобили должны будут иметь опознавательный знак «А» - «Автономное вождение».

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», - пояснила Коршикова.

2 сентября стало известно, что «Яндекс» запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров уже в 2021 году. Сначала восемь коммерческих беспилотных такси выедут на дороги Иннополиса (Татарстан). В столице десять таких машин появятся в этом или следующем году, всего компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей.

Ранее в Минтрансе анонсировали испытания беспилотных автомобилей без участия водителей в период с 2021 по 2024 год. В ряде регионов для проведения эксперимента планируется создать зоны с сетями 5G. При этом в компании «Яндекс» сообщили, что там создают беспилотные автомобили, которые могли бы ездить по дорогам общего пользования независимо от условий внешней среды и развитости инфраструктуры. В компании отметили, что беспилотники уже могут двигаться самостоятельно, но они должны научиться предсказывать изменения обстановки, так как не все ездят строго по правилам.