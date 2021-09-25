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Жители села испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой свзи

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Жители Абзелиловского района Башкирии испугались «излучения» 5G и трактором снесли вышку сотовой связи одного из операторов. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Выпускайте Кракена!».

По словам местных жителей, они не давали своего разрешения на установку вышки. Чтобы повалить металлическую конструкцию, они наняли трактор и сломали вышку с оборудованием для сотовой связи.

Ранее полицейские нашли в Псковской области крымчанку, сбежавшую с ребенком от «грядущего Апокалипсиса», «чипизации» и вышек 5G. По словам супруга пропавшей, она пропала 17 сентября, после того как в маршрутке ей сделали замечание и потребовали надеть маску. Он также рассказал, что последний год она смотрела ролики с «сектантами» Сергием Романовым и Сергием Агеевым.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам местных жителей, они не давали своего разрешения на установку вышки.

Пральна, мой земля, моя хозяин страна)))...

Имя: Гость
Комментарий:

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