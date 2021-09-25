Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

25.09.2021 | 11:33

В жилом доме в Свердловской области произошел взрыв бытового газа. Есть один пострадавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пострадавшего госпитализировали. Как сообщает ТАСС, 11 человек, в том числе двоих детей самостоятельно эвакуировались еще до приезд спасателей. По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, выбиты окна. Несущие конструкции не пострадали.

Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы.

В середине сентября взрыв газа произошел в жилом доме под Ельцом. Погибли три человека. По данным прокуратуры, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования.

Главный редактор портала «Энерговопрос.ру» Михаил Козырев в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал способ предотвратить подобные взрывы. По его мнению, добиться этого позволит массовая установка в квартирах россиян электрических плит.