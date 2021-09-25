В России задумали увольнять не знающих дорог к достопримечательностям таксистов

25.09.2021 | 12:40

Министерство транспорта России выступило с предложением увольнять таксистов, которые не знают дорогу к основным достопримечательностям города. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, министерство задумало проводить аттестацию водителей на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, здравоохранения, образования, спорта, государственной власти и других важных мест.

Водителям также надо знать местные правила перевозки и порядок действий в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил отстранять от работы в такси водителей, систематически нарушающих ПДД. Речь идет о водителях, которые не ранее чем год назад снова получили права на управление автомобилем, а также были арестованы за нарушение менее года назад.