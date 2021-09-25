Россияне назвали недостающую перед зарплатой сумму

25.09.2021 | 10:52

Около 67 процентов россиян сообщили, что им не хватает ежемесячного дохода для комфортной жизни. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

«Около 67 процентов граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33 процента россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», — сообщили аналитики.

Почти половина респондентов (49,6 процента ) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около пяти тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6 процента) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей. Еще 19,8 процента оценили размер недостающих средств в 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.

Ранее россияне назвали необходимый доход для нормальной жизни. Так, доход от 90 до 120 тысяч рублей в месяц также устроил бы почти четверть россиян — 23 процента опрошенных. «Нормальная жизнь» начнется с доходом от 60 до 90 тысяч для 28 процентов россиян. Около 17 процентов назвали сумму в 45-60 тысяч рублей, а шесть процентов — от 30 до 45 тысяч рублей.