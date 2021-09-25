В стране и мире

Россиянам объяснили отличия цен на одинаковые продукты в разных магазинах

Печать

Цены на одинаковые продукты в разных российских магазинах могут отличаться из-за разных факторов, в том числе локации торговой точки, уровня, на котором она себя позиционирует, и выбранной стратегии по привлечению клиентов и получению прибыли. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает РИА Новости.

По словам Остапковича, если в радиусе километра от места проживания людей есть лишь один магазин, то цены в нем будут выше. При этом, по данным исследований, при конкуренции между тремя точками, цены будут ниже приблизительно на пять процентов, между пятью — на десять процентов.

Эксперт объяснил, что даже если в районе будет больше пяти магазинов, это не сильно скажется на стоимости товара, потому что слишком сильное занижение цен приведет к тому, что торговля станет невыгодной. Также важно учитывать качество магазина, выводы о котором можно сделать по уровню обслуживания — чем он выше, тем дороже будут товары.

Цены также могут зависеть от стратегии магазина: какие-то из них делают ставку на оборот, а другие — на рентабельность. Предприятия из первой категории стремятся продавать быстро, поэтому цены у них будут ниже, а вторые держат их на высоком уровне, так как готовы ждать состоятельных клиентов, пояснил Остапкович. Он уточнил, что на стоимость товара влияют и другие затраты бизнеса.

Ранее сообщалось, что Минпромторг хочет изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками для сдерживания роста цен на продукты в России. Замглавы министерства Виктор Евтухов поручил департаменту развития внутренней торговли изучить, можно ли сделать процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками обязательной.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Сдается скоро россияне в очередной раз объяснят буржуям что наживаться на людях это плохо.

Гость||

С 4 октября хорошее повышение цен на продукты питания.Может еще на что.Торговцы уже придерживают товар.Слава Единой России!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Цены на одинаковые продукты в разных российских магазинах могут отличаться из-за разных факторов, в том числе
От степени наглости продавцов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте