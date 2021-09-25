Пожизненно осужденные россияне подали в суд на ФСИН из-за позы «ласточка»

25.09.2021 | 14:57

Осужденные на пожизненные сроки россияне Антон Коростелев и Алексей Пулялин подали в суд на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, заключенные пожаловались на издевательства в СИЗО, происходившие до суда. В частности, в иске говорится, что их ставили в позу «ласточка» — сковывали руки и ноги наручниками.

Иск подан в Замоскворецкий суд Москвы. Коростелев и Пулялин требуют один миллион рублей за моральный и нравственный вред.

В 2020 году Антон Коростелев уже отсудил у России в Европейском суде по правам человека 4600 евро компенсации за запрет на ночные молитвы. Коростелев сообщал, что он мусульманин, а сотрудники СИЗО запрещали ему не спать ночью.

Антон Коростелев и Алексей Пулялин осуждены в 2009 году за поджог торгового центра «Пассаж» в городе Ухта. 11 июля 2005 года в результате пожара, совершенного с помощью двух пластиковых бутылок с зажигательной смесью, погибли 25 человек, еще десять человек получили травмы.