В России побит рекорд по смертям пациентов с COVID-19

24.09.2021 | 12:21

В России за последние сутки выявили максимум смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии — скончались 828 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу, 24 сентября, в Telegram-канале оперативного штаба.

Накануне было зафиксировано 820 летальных случаев. Аналогичные показатели смертности наблюдались 26 августа.

Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 21 379 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 376 374.