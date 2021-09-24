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Ученики еще одной российской школы получили сообщения о готовящейся атаке

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Ученики еще одной российской школы получили сообщения о готовящейся атаке по пермскому сценарию. Речь идет о школе в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области. Об этом со ссылкой на районную администрацию передает РИА Новости.

Вечером 23 сентября ученики сельской школы получили сообщения с угрозами от анонима. Неизвестный под псевдонимом «Иуда» пообещал устроить стрельбу в пятницу, 24 сентября.

«По факту рассылки сообщений с угрозами, полученными учащимися школы накануне, сообщаем, что в настоящее время правоохранительными органами проводится ряд проверочных мероприятий», — заявили в администрации Мошковского района.

По словам местных властей, в школе соблюдены все меры безопасности: есть охрана, здание оборудовано камерами видеонаблюдения. Также там сообщили, что все школы Мошковского района работают в штатном режиме.

Ранее учащимся одной из школ Балашихи поступили угрозы о стрельбе. Позже была информация о самой стрельбе, в учебное заведение направились сотрудники МВД. В то же время администрация школы заявила, что «ситуация находится под контролем властей, работают оперативные службы. Угрозы детям нет».

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек. Стрельбу устроил 18-летний учащийся первого курса юридического факультета вуза.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

шуткуют и дуркуют дурачки какие то

Гость||

А может, специально нагнетают, чтобы перевести школы на дистанционку...

Имя: Гость
Комментарий:

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