В стране и мире

У российских неплательщиков задумали изымать загранпаспорта

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В России с 2022 года у неплательщиков могут начать изымать загранпаспорта. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что эта мера может дополнить существующее ограничение на выезд из Российской Федерации при наличии долгов от 30 тысяч рублей или долга по алиментам от 10 тысяч рублей. Также запрет на выезд из страны распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.

По информации издания, правительственный законопроект о внесении изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации...» Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Отмечается, что согласно поправкам, органы власти, принявшие решение о запрете выезда россиянина за границу, должны его об этом уведомить. Гражданин должен узнать о принятом решении под роспись или уведомлением «не позднее дня, следующего за днем принятия решения», говорится в материале «Известий». Предполагается, что в течение пяти дней гражданин должен передать паспорт миграционной службе.

Ранее в Госдуме оценили законопроект кабмина об изъятии загранпаспортов у должников. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что концепция внесенного законопроекта не совсем ясна, при этом предлагаемые нововведения увеличат затраты государства и усложнят жизнь должникам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

как можно изъять загранпаспорт, сделать его не действительным да, в аэропорту скажут мол не полетишь, на нем арест итп, но отнять никто не имеет права

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Комментарий:

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