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Пермский стрелок пришел в сознание

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Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), улучшилось, он пришел в сознание. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень, передает РИА Новости.

«Оно [состояние] сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», — сказала Крутень.

В четверг, 23 сентября, сообщалось, что врачи по-прежнему оценивают состояние Бекмансурова как тяжелое. Он перенес операцию по ампутации ноги и сейчас находится на гемодиализе (внепочечное очищение крови — прим. «Ленты.ру»).

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Перенёс ампутацию ноги, это уже серьёзно, закосит от пожизненного срока плюс получит инвалидность, сиди себе на завалинке, лузгай семечки.

Гость||

А Сарапульцев пришёл в сознание?

Имя: Гость
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