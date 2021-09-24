Организаторы восхождения на Эльбрус назвали причину гибели альпинистов

24.09.2021 | 09:58

Туристическая компания, организовавшая восхождение на Эльбрус, дала свою версию событий и назвала причину гибели альпинистов. Сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

Так, компания рассказала, что две группы альпинистов попали в шторм на спуске с вершины, в результате чего погибло пять участников. Отмечалось, что 16 человек сопровождали четыре профессионала.

Когда одной из участниц стало плохо, группа уже успела подняться на плато вершины (около 10:00) — в итоге девушку спустили на Седловину с помощником инструктора. Внезапно погодные условия ухудшились, резко упало давление, начался шторм. Через час после спуска туристка скончалась.

Остальные участники группы также начали спускаться вниз, они были разделены на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания. Во время спуска один из альпинистов сломал ногу, еще два человека погибло от переохлаждения.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. На поисково-спасательные работы выдвинулись семь человек, а также две единицы техники. По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, туристы находились на высоте 5,4 тысячи метров.