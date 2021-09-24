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Для новых депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны

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Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Их количество совпадает с числом мандатов — по всей видимости, предполагается, что аппаратами должны пользоваться депутаты восьмого созыва. Стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон, сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Как следует из условий тендера, смартфоны должны были поддерживать две сим-карты, работать в системах сотовой связи 4G, диагональ экрана должна быть не менее шести дюймов, а объем встроенной памяти — не менее 64 гигабайт. Кроме того, обязательно наличие восьмиядерного процессора, поддержка Wi-Fi, GPS и сканер отпечатка пальцев. Исполнить контракт победитель тендера, ООО «Московский центр продаж», должен к концу года.

Realme основана в 2018 году. Во втором квартале, по оценке IDC, на нее приходилось 4,8 процента от поставляемых в Россию смартфонов. Производитель занимает четвертое место, уступая Xiaomi, Samsung и Apple. Исследовательская компания Canalys утверждает, что бренд за последние семь кварталов показал рост на 5113 процентов — максимальный на российском рынке.

Пять лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 миллиона рублей. Как рассказала депутат прошлого созыва Татьяна Цыбизова, член фракции «Единой России», полученный смартфон она почти не использовала, оставив его помощнику. В настоящее время она должна сдать аппарат. Депутат Госдумы того же созыва Константин Затулин подтвердил, что не пользовался служебным аппаратом, передав его помощникам и предпочитая личный телефон.

Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, закупка китайских аппаратов объясняется тем, что сравнимых отечественных смартфонов нет, а те, что существуют, используются узкоспециально и госслужащим не подойдут.

По итогам голосования, прошедшего 17-19 сентября, «Единая Россия», несмотря на худший, чем пять лет назад результат по партийным спискам, упрочила свои позиции в нижней палате парламента. Она получит 324 депутатских мандата. На долю КПРФ придется 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» смогла собрать 27 мандатов, а ЛДПР — 21. Пятая из прошедших партий «Новые люди» получила 13 мест.

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Источник — lenta.ru
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