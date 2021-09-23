В России подорожает газ

Правительство приняло решение повышать тарифы на газ для промышленных потребителей в 2022-24 годах быстрее обычных темпов в три процента в год, пишет «Коммерсантъ». Так власти собираются финансировать программу расширенной газификации.
Согласно новой версии социально-экономического прогноза Минэкономразвития, в 2022 году оптовый тариф на газ должен вырасти на пять процентов, в 2023-м и 2024 годах - на четыре процента. Предыдущая версия документа предусматривала стандартный рост на три процента.
Ускоренное повышение не затронет население - для него цена газа в ближайшие три года будет расти прежними темпами, то есть по три процента. Издание отмечает необычность меры, на которую пошло правительство, поскольку рост тарифов на газ традиционно сдерживался властями в любых экономических условиях.
Причина ускоренной индексации в прогнозе не раскрывается, однако она может заключаться в стремлении государства переложить на промышленных потребителей часть затрат по программе газификации домовладений. С такой инициативой весной выступал Госсовет.
Завершение газификации ожидается к 2030 году. К этому сроку газ должен быть проведен к 83 процентам домовладений. При этом условия программы предусматривают, что ее финансирование не будет осуществляться за счет населения.
По оценкам аналитиков, дополнительная выручка «Газпрома» в ближайшие три года может составить около 80 миллиардов рублей. На такую же сумму могут увеличиться доходы независимых добытчиков, объемы поставок которых сравнимы с показателями «Газпрома».
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«Мы всегда говорили, — и революции это подтверждают, — что, когда дело доходит до основ экономической власти, власти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их распоряжение труд десятков миллионов рабочих и крестьян, дающей возможность наживаться помещикам и капиталистам, — когда, повторяю, дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости.
… когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами… таков закон классовых интересов, классовой политики буржуазии во все времена и во всех странах».
В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т.37, с.10.