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В стране и мире

В России подорожает газ

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Правительство приняло решение повышать тарифы на газ для промышленных потребителей в 2022-24 годах быстрее обычных темпов в три процента в год, пишет «Коммерсантъ». Так власти собираются финансировать программу расширенной газификации.

Согласно новой версии социально-экономического прогноза Минэкономразвития, в 2022 году оптовый тариф на газ должен вырасти на пять процентов, в 2023-м и 2024 годах - на четыре процента. Предыдущая версия документа предусматривала стандартный рост на три процента.

Ускоренное повышение не затронет население - для него цена газа в ближайшие три года будет расти прежними темпами, то есть по три процента. Издание отмечает необычность меры, на которую пошло правительство, поскольку рост тарифов на газ традиционно сдерживался властями в любых экономических условиях.

Причина ускоренной индексации в прогнозе не раскрывается, однако она может заключаться в стремлении государства переложить на промышленных потребителей часть затрат по программе газификации домовладений. С такой инициативой весной выступал Госсовет.

Завершение газификации ожидается к 2030 году. К этому сроку газ должен быть проведен к 83 процентам домовладений. При этом условия программы предусматривают, что ее финансирование не будет осуществляться за счет населения.

По оценкам аналитиков, дополнительная выручка «Газпрома» в ближайшие три года может составить около 80 миллиардов рублей. На такую же сумму могут увеличиться доходы независимых добытчиков, объемы поставок которых сравнимы с показателями «Газпрома».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

«Мы всегда говорили, — и революции это подтверждают, — что, когда дело доходит до основ экономической власти, власти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их распоряжение труд десятков миллионов рабочих и крестьян, дающей возможность наживаться помещикам и капиталистам, — когда, повторяю, дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости.

… когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами… таков закон классовых интересов, классовой политики буржуазии во все времена и во всех странах».

В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т.37, с.10.

Гость||

Гость писал(a):

«Мы всегда говорили, — и революции это подтверждают, — что, когда дело доходит до основ экономической власти, власти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их распоряжение труд десятков миллионов рабочих и крестьян, дающей возможность наживаться помещикам и капиталистам, — когда, повторяю, дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости.

… когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами… таков закон классовых интересов, классовой политики буржуазии во все времена и во всех странах».

В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т.37, с.10.

И?

Гость||

Так большинство россиян-барашков, это устраивает, судя по выборам.

Гость||

Всё больше убеждаюсь, что Жириновский во многом был прав.

Гость||

Гость писал(a):

Всё больше убеждаюсь, что Жириновский во многом был прав.
ЛДПР серьёзно ухудшило свой результат на выборах в Госдуму. Через 5 лет ЛДПР вообще не преодолеет порог в 5,00% для прохода Госдуму. Восьмой созыв последняя песня Жириновского.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Всё больше убеждаюсь, что Жириновский во многом

> был прав.

ЛДПР серьёзно ухудшило свой результат на выборах в

> Госдуму. Через 5 лет ЛДПР вообще не преодолеет порог в 5,00% для прохода

> Госдуму. Восьмой созыв последняя песня Жириновского.

——————————————————

Добавлю, журавлиная песнь, курлы-курлы-курлы!, подонки, подлецы даже допеть не дали.

Гость||

Лучше бы написали,что дешевеет?Цены на все только растут!

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы написали,что дешевеет?Цены на все только растут!
Какие же вы неблагодарные: совсем недавно написали вам, что подешевели жмых, гофрокартон и какие-то насосы. А вам все мало!

Гость||

Что и следовало ожидать.

Гость||

Мда,по прежнему будут лазить в наши карманы и шарить там.Другого ждать не приходится, вся экономика сводится на повышение цен на энергоресурсы.

Имя: Гость
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