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В стране и мире

Россиянам задумали запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

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Госдума в октябре рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 16 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"», в котором предлагается создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых россияне не смогут тратить пособия на ребенка. Об этом сообщают «Известия», информацию подтвердили в аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Прежде всего к товарам, на которые россияне не смогут тратить детские пособия, хотят отнести алкоголь и сигареты.

Авторы законопроекта - депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова предлагают создать специальный электронный счет, на котором все трансакции будут отслеживаться.

Кроме того, законопроектом предусматривается появление механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. В качестве примера соответствующего механизма называется открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета», на который государство могло бы перечислять средства.

Как рассказал изданию глава пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев, речь идет о ежемесячных детских пособиях. Минимальный размер таких выплат может составить около 400 рублей, максимальный - более 29 тысяч рублей. Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в свою очередь отметил, что детские пособия должны тратиться только по назначению. «Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу: все лучшее детям. Поэтому, когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим», - подчеркнул он.

О том, что депутаты Курганской областной думы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить тратить детские пособия на покупку сигарет и алкогольных напитков, сообщалось в июле. В Курганской областной Думе считают, что детское пособие может быть потрачено только на товары и услуги, которые предназначены для ребенка.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

фантасты

Гость||

А как узнать?

Гость||

А можно мы тоже проконтролируем куда он тратят наши деньги? Симметрично. Начать хотя бы со взносов на кап.ремонт и содержание жилья.

Гость||

Господи..ну какой алкоголь на 400рублей?Вы в своем уме.Раз вы кого то подозреваете.просто лишайте род.прав и все.И выплат не будет у них.

Имя: Гость
Комментарий:

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