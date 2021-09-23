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В стране и мире

Российских школьников предложили пересадить с парт на коврики

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Российским школьникам необходимо создать условия для физической активности, заявила кандидат медицинских наук, врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова, пишет «Вечерняя Москва». Она предложила сделать уроки физкультуры ежедневными, а также поменять расположение парт и пересадить учащихся на коврики.

Медик напомнила, что физическая активность повышает иммунитет. Из-за того, что современные дети все время проводят сидя (около пяти-шести уроков, а затем дома за домашними заданиями), они больше подвержены заболеваниям. «Ребенок сидит, затекает на одну сторону, и так всю четверть», - подчеркнула специалист. По мнению педиатра, можно использовать опыт некоторых страны и платных российских школ. В них школьники первые 10-15 минут урока сидят на ковриках, слушая новый материал. Когда приходит время ответить, они встают или садятся за парты. Им разрешается ходить по классу. Помогут развитию ребенка разминки и другое расположение парт, считает медик.

По мнению врача, уроки физкультуры должны быть ежедневными. «Ребенок должен обязательно три-четыре раза в неделю активно играть в командные виды спорта, заниматься борьбой и каждый день час на улице гулять», - добавила она. По словам Добрецовой, «кислород нужно получать не из форточки, а на улице», поэтому бывать на свежем воздухе дети должны чаще.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал закалять детей. Он отметил, что на ребенке должно быть на один слой одежды меньше, чем на взрослых.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Эх и дурь

Гость||

Коврики-первый путь к аллаху.Че творите, бездари?

Гость||

Гаджеты детям запретите, сразу поздоровеют. Идиоты.

Гость||

Начальный путь к мусульманству всеобщему.

Гость||

Давно пора вас всех по будкам рассадить и приковать цепями.

Гость||

Надёжный путь к дибилизму

Гость||

Не, ну чё, удобно даже.

Дома не доспал, пришел в школу - и на коврик!

А учихалка пусть разоряется. А то может и рядышком всхрапнёт.)))

Имя: Гость
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