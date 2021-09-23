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В стране и мире

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Правительство России выдало отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ, который датирован 22 сентября.

Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указано, из каких источников и в каком порядке они будут оказываться. До этого правительство уже три раза выдавало отрицательные заключения на подобные законопроекты - в 2017, 2019 и в 2020 году.

В июле группа депутатов и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым.

«Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении», - указал политик.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну, что и требовалось доказать! Выбрали- получите!!!!

Гость||

Так глупым пенсионерам и надо. Пусть знают, за кого голосили.

Гость||

Всё как обычно, денег нет и надо держаться, за стены, за перила, за соседа, за воздух! Выборы с выплатами прошли, всё , настали суровые, серые будни.

Гость||

Они за это голосовали. За стабильность!

Гость||

А что не перед выборами объявили?

Гость||

Да не "голосили" пенсионеры за ЕР, тем более работающие!

А тем, кто злорадствует ("Так глупым пенсионерам и надо") не стоит забывать, что когда-нибудь и ваш возраст станет пенсионным, а вот станете ли вы пенсионерами вообще - это большой вопрос! Так что не думайте, что это решение правительства касается только работающих пенсионеров...

Гость||

А кто бы сомневался ведь правительство давно против, будем ждать какое решение по этому вопросу примет Гарант?

Гость||

А в правительстве знают, что за МКАДом тоже есть жизнь?

Гость||

А всё у нас будет хорошо, мы сильная держава.

Гость||

Пусть увольняются и получают свою компенсацию. Молодежи тоже надо где-то работать.

Гость||

Гость писал(a):

Да не "голосили" пенсионеры за ЕР, тем более работающие!
голосили, еще как голосили. Причем не только голосили, но и активнее всего ругают тех кто хочет перемен и не согласен работать за копейки

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.09.2021 13:08|

Так глупым пенсионерам и надо. Пусть знают, за кого голосили.

Так, пенсионеры и не голосили, как Вы выражаетесь, и не голосовали за это. Странно вели себя те, кого на работе просили сделать правильный выбор. Вот уж кому "спасибо".

Гость||

Поколение старых пенсионеров 30–40 х годов рождения уже уходит,остались более молодые, а после их ухода, пенсии запросто могут если не отменить, а начислять только на оплату ЖКХ, а кормиться уж у детей чтоб.

Гость||

Эх вы и паникёры.

Гость||

Гость писал(a):

голосили, еще как голосили. Причем не только голосили, но и активнее всего ругают тех кто хочет перемен и не согласен работать за копейки
нате вам Шарикова, ешьте его с кашей!

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Имя: Гость
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