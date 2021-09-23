Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

23.09.2021 | 12:49

Правительство России выдало отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ, который датирован 22 сентября.

Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указано, из каких источников и в каком порядке они будут оказываться. До этого правительство уже три раза выдавало отрицательные заключения на подобные законопроекты - в 2017, 2019 и в 2020 году.

В июле группа депутатов и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым.

«Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении», - указал политик.