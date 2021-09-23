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В стране и мире

Найдены останки членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

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На месте крушения самолета-лаборатории Ан-26, который пропал с радаров и разбился накануне, 22 сентября, обнаружены останки членов экипажа. Всего на борту было шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства подтвердил, что все члены экипажа погибли. «В 10:55 по Москве на место крушения Ан-26 вышла первая поисковая группа. Все члены экипажа погибли, останки обнаружены», - заявили в экстренной службе.

О том, что в катастрофе никто не выжил, предварительно было известно ранее. При обзоре местности с вертолета живых людей обнаружено не было. К месту крушения через горную местность добралась пешая группа спасателей. Поисковая операция осложнялась тем, что местность в районе катастрофы труднопроходима.

Обломки самолета нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Уточнялось, что воздушное судно врезалось в хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовского.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 38 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. На борту находился экипаж из шести человек. Среди основных причин ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это потомушта никто летать не умеет

Гость||

Отметился?

Гость||

Разбиваются самолеты от поБЕД ипрорывов.

Гость||

Авиопандемия.

Гость||

Много, очень много стали летать последние 10 лет. В разы болье чем в 90-е и 2000-е Вот и аварии тоже увеличились.

Имя: Гость
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