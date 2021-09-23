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В стране и мире

Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

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В Министерстве здравоохранения России обновили список рекомендаций касательно диагностики, профилактики и лечения COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, уже утверждена 12-я версия временных методических рекомендаций. Ее подготовили более 100 специалистов из разных областей «с учетом накопленных научных данных».

Прежде всего в ней обновлен такой раздел по коронавирусу, как лабораторная диагностика. В список также включили лучевую диагностику инфекции и главы, касающиеся тактики и методов лечения. В частности, появились рекомендации, как медикам необходимо работать с зараженными беременными.

Уточняется, что раздел про патогенное лечение эксперты полностью переработали — там появились сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, а также критерии, по которым будут далее работать врачи. Кроме того, специалисты добавили информацию о комбинациях лекарств.

В обновленной версии есть и новый раздел «Антимикотическая терапия». В ней сообщается об особенностях лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза при COVID-19.

В Минздраве также прояснили вопрос, касающийся рационального использования кислорода и терапии при неотложном состоянии пациентов. В заключении методических рекомендаций говорится и про специфическую профилактику инфекции. В данный раздел специалисты внесли информацию о показаниях для беременных к вакцинопрофилактике.

Ранее в Минздраве заявили, что необходимость в тестировании на COVID-19 сохранится до 2024 года включительно. Об этом говорится в программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Предполагается, что в 2022-м тестирование на наличие инфекции может понадобиться еще 18 миллионам россиян.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пустая статья. Ни о чём.

Гость||

Гость писал(a):

Пустая статья. Ни о чём.
Как и пандеМия

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В данный раздел специалисты внесли информацию о показаниях для беременных к вакцинопрофилактике.
Ну всё беременные, теперь все будут с коронавирусом. Добрались вакцинаторы и до них. Все привитые через месяц- другой отправляются на больничные койки.

Имя: Гость
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