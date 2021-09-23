Глава пермского управления СКР покончил с собой

23.09.2021 | 19:20

Полковник Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, найден мертвым в своем коттедже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие. Его обнаружили коллеги.

Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СКР, на котором обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании.

22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия подозреваемым.

В начале сентября глава СКР инициировал служебную проверку в пермском управлении из-за отсутствия должного внимания к проблемам обманутых дольщиков.

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский госуниверситет, где недавно стрелок Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нем как об опытном и знающем следователе. Имеет наградной пистолет.

Утром 20 сентября в университет пришел вооруженный человек и стал расстреливать людей. Погибли шесть человек, более 20 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.