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Глава пермского управления СКР покончил с собой

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Полковник Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, найден мертвым в своем коттедже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие. Его обнаружили коллеги.

Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СКР, на котором обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании.

22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия подозреваемым.

В начале сентября глава СКР инициировал служебную проверку в пермском управлении из-за отсутствия должного внимания к проблемам обманутых дольщиков.

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский госуниверситет, где недавно стрелок Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нем как об опытном и знающем следователе. Имеет наградной пистолет.

Утром 20 сентября в университет пришел вооруженный человек и стал расстреливать людей. Погибли шесть человек, более 20 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

самоликвидация устал от счастливой жизни.

Гость||

Не выдержал путинский стабильности

Гость||

Господь ему судья, значит так надо. Его уже не вернёшь, что сейчас говорить об этом.

Гость||

Рассматриваются две версии самоубийства Сергея Сарапульцева.

По одной из них, он покончил с собой после совещания с руководством. Оно было посвящено стрельбе в Пермском университете, Сарапульцева обещали уволить с должности. По другой, на данный момент основной, — он повесился из-за семейных проблем.

Гость||

Понятно, с чем связан этот шаг. Но официально СКР говорит о проблемах в семье. Ну да, сказали на совещании, ой типа, ты знаешь, у тебя и в семье же проблемы еще.

Вообще было в прессе уже даже о том, как начальники региональных управлений СКР недовольны самодурством сотрудников центрального аппарата

Гость||

Гость писал(a):

что сейчас говорить об этом.
можно было и не новостить об этом пофигу слабый чел оказался.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

что сейчас говорить об этом.
можно было и

> не новостить об этом пофигу слабый чел оказался.

===================================

Не исключено, что слишком много компромата накопилось

Гость||

Я думаю, что его верховный начальник высказал всё, что думает о нём, в нелицеприятной форме, и он просто не выдержал, поди и так нервы на пределе были.

Гость||

самоликвидация устал от счастливой жизни

Лучше бы такие как ты самоликвидировались, бесполезные овощи. Всё на что интеллекта хватает, только клоунская писанина на форуме.

Имя: Гость
Комментарий:

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