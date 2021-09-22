В стране и мире

В Кремле рассказали о сроках самоизоляции Путина

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В настоящее время сроки самоизоляции президента России Владимира Путина не ясны. Однако на сути рабочего процесса главы государства карантин не сказывается, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, будет ли Путин отмечать свой день рождения 7 октября в кругу близких и друзей. По утверждению Пескова, сейчас на этот вопрос трудно ответить.

Ранее глава государства сообщил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся президент России близко общался целый день. В связи с этим Путин заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Отмазки идут. Ждём крупных перемен.

Колобка и Шойгу больше

Не увидим

Гость||

Гость писал(a):

Отмазки идут. Ждём крупных перемен.
вашими бы молитвами, я бы дьявола с хлем солью встречал если бы он победил на выбрах и заменил то что сейчас есть

Гость||

Боялся бунта после выборов.

Гость||

Скорее всего боялся бунта, просто спрятался. Если он на самоизоляции, то почему так надолго спрятался, классы с ковидными больными закрывают на 10 дней, а он разве важнее здоровья детей?

Гость||

Ковидник в окружении Путина.Он с ним общался.То есть самоизолировался что бы других не заразить? Ковидник был допущен к телу,но Путин не заразился.Допустили ковидника без проверки к телу,но Путин вакцинирован.Значит допустили не вакцинированного к телу.Всё очень сложно.

Гость||

Гость писал(a):

Отмазки идут. Ждём крупных перемен.

Колобка и Шойгу больше Не увидим

Опять перестановки в оркестре "не так сидим". Нет уж, как ни садись, а в музыканты они не годятся.

Мотя (гость)||

Гость писал(а): Гость писал(a):

Отмазки идут. Ждём крупных перемен.

Колобка и Шойгу больше Не увидим

Опять перестановки в оркестре "не так сидим". Нет уж, как ни садись, а в музыканты они не годятся.

---------------------------------------------

Идут предсказанные ранее крупные перемены.

Причина самоизоляции, в том числе.

Побочный эффект.

Гость||

Дык он на похоронах был. С родственниками усопшего обнимался. А кто знает,может там и носитель был.пёс их разберет.

Гость||

С первого прочтения увидел заголовок как "о сроках самоликвидации". Задумался...

Гость||

Гость писал(a):

С первого прочтения увидел заголовок как "о сроках самоликвидации".
Подсознательное желание действует)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее глава государства сообщил, что... С одним из заразившихся президент России близко общался целый день. В связи с этим Путин заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.
И до Кремля зараза достала, америкосы гады. На кого же страну то оставили? Как же мы жить то будем? Срочно лечить, лечить лидера!

Имя: Гость
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