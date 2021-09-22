В Кремле рассказали о сроках самоизоляции Путина

22.09.2021 | 14:20

В настоящее время сроки самоизоляции президента России Владимира Путина не ясны. Однако на сути рабочего процесса главы государства карантин не сказывается, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, будет ли Путин отмечать свой день рождения 7 октября в кругу близких и друзей. По утверждению Пескова, сейчас на этот вопрос трудно ответить.

Ранее глава государства сообщил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся президент России близко общался целый день. В связи с этим Путин заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.