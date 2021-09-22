В стране и мире

Россиянам спрогнозировали настоящее бабье лето

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Пик похолодания в Центральной России пройден, с понедельника, 27 сентября, в регион придет потепление. Такой прогноз дает центр «Фобос» на своем сайте.

Как сообщают синоптики, к концу недели в центральной части страны ожидается еще один циклон с сильными дождями, который принесет с собой более теплые воздушные массы, показания термометров к выходным постепенно вернутся в климатическую норму.

Рост влияния антициклона начнется с начала следующей недели, вероятность осадков ожидается небольшая, такая погода сохранится до конца месяца. Ночи по-прежнему будут холодными, от двух до семи градусов. В дневное время потеплеет до 11-16 градусов, что превышает климатическую норму, поэтому, отмечают синоптики, этот период можно считать настоящим бабьим летом, отмечают в «Фобосе». При этом сохраняется вероятность сохранения такой спокойной, умеренно теплой и комфортной погоды и в начале октября.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность прихода в Россию бабьего лета. По его словам, к концу месяца потепление все-таки может произойти. «Я бы еще поожидал. Есть вероятность, отличная от нуля, что 25-26 числа холод сменится всплеском тепла. Погода и живет скачками, этим и отличается. Температурная норма — это искусственная величина. Как любой человек отличается от среднестатистического, так и погода отличается от среднестатистической», — сказал специалист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

с понедельника, 27 сентября, в регион придет потепление.
Но лица нетрадиционной ориентации уже врубили отопление.

Гость||

Хорошо, все на природу из самоизоляции! Только не мусорить после себя!

Гость||

А только включили отопление...

Гость||

Всем вышеотписавшимся дурачкам:

penzainform.ru писал(a):

В дневное время потеплеет до 11-16 градусов
До 11-16, Карл!

Гость||

Грибы попрут, новый слой ...ждём.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

с понедельника, 27 сентября, в регион

> придет потепление.

Но лица нетрадиционной ориентации уже врубили

> отопление.

не клевещите на ЛГБТ!

Гость||

Гость писал(a):

22.09.2021 12:04|

Всем вышеотписавшимся дурачкам:

penzainform.ru писал(a):

В дневное время потеплеет до 11-16 градусов

Вечно недовольный, чего тебе еще надо в конце сентября в Пензе? Радуйся, чудик, жизни!

Имя: Гость
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