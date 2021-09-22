Россиян предупредили о возможном запрете на содержание кошек и собак на дачах

22.09.2021 | 14:14

Запрет Верховного суда, который подразумевает, что россияне не могут разводить кур на дачных участках, при буквальном прочтении может коснуться кошек и собак. Об этом предупредил юрист Дмитрий Аграновский в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, запрет можно отнести к содержанию любых животных, включая кроликов и коз. При буквальной трактовке нормы ее можно распространить на кошек и собак. «Надеюсь, что это решение останется юридическим казусом и не будет иметь широкого употребления», - заявил Аграновский.

Юрист отметил, что собственники, которые разводят на участках птицу и других животных, чаще всего относятся к «самым незащищенным слоям граждан». Ведение хозяйства для них является источником существования. В случае нарушения нормы хозяевам грозит штраф не менее 10 тысяч рублей.

Аграновский также упомянул ситуацию с наличием большого количества запретов в законодательстве. «Например, когда разрешили собирать валежник, я с удивлением узнал, что до этого было запрещено. Вероятно, есть и другие запреты, о которых население не знает», - добавил юрист.

О запрете держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства стало известно ранее из-за конфликта жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Россиянку оштрафовали на 10 тысяч рублей за административное правонарушение, так как она оборудовала на садовом участке курятник.