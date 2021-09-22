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Пенсионеры посчитали издевательством предложение жить на накопления

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Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский раскритиковал первого зампреда Центробанка (ЦБ) Сергея Швецова, предложившего пенсионерам больше полагаться на собственные накопления, чем на помощь государства. Свое мнение Рязанский высказал интернет-изданию «Газета.Ru».

Рязанский посчитал идею чиновника издевательством. «При нынешних заработных платах накопить себе капитал очень сложно», - заявил сенатор. Он призвал Швецова «спуститься с небес на землю и посмотреть, как живут люди, на что живут и как ищут работу». Он напомнил, что около 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности.

21 сентября Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что цель государства - создание условий, при которых граждане выйдут на пенсию с накоплениями. Государственную поддержку людей, вышедших на пенсию, Швецов назвал социализмом и призвал трансформировать советское сознание российского общества.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила сожаление из-за слов подчиненного и отметила, что обеспечение достойной пенсии граждан - один из приоритетов государства. Она признала, что у вышедших на пенсию граждан не было возможности откладывать деньги на старость.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пдрсы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она признала, что у вышедших на пенсию граждан не было возможности откладывать деньги на старость.
Поэтому населению добавили пять лет к пенсионному возрасту. Королевство кривых зеркал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

цель государства - создание условий, при которых граждане выйдут на пенсию с накоплениями
Это особенно заметно по тому, как в России реально располагаемые доходы населения падают восьмой год подряд. Он про какое государство говорит?

Гость||

Очередное болобольство.

Гость||

Вы вообще там что курите??? Какие накопления с зарплатой в 12 792 рубля, вы о чем ....Себе бы такие зарплаты рисовали и копили бы, а потом жили бы на свои накопления. Издевательство какое то.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

первого зампреда Центробанка (ЦБ) Сергея Швецова
Почему он ещё не уволен?

Гость||

Пусть свои собственные накопления отдаст пенсионерам!

Имя: Гость
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