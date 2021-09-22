ФСБ сорвала планы студента расправиться с однокурсниками 1 сентября

22.09.2021 | 11:40

В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали студента третьего курса Южного аграрного техникума, который планировал 1 сентября убить сокурсников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

18-летний юноша собирался расправиться с четырьмя студентами, с которыми у него был конфликт, с помощью самодельного пускового устройства и ножа. Он начал готовиться к преступлению в мае. Подозреваемый изготовил устройство, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолету «Пионер».

Планы студента сорвали правоохранители, задержав его накануне преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке убийства двух и более лиц.

Мотивом для расправы был буллинг, отмечает Telegram-канал «Борус». По версии следствия, на протяжении 2020 года однокурсники издевались и унижали подозреваемого, поэтому он решил им отомстить и стал готовиться к убийству.

У молодого человека выявлено психическое расстройство, он помещен в психбольницу для обследования.