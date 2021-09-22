ФСБ сорвала планы студента расправиться с однокурсниками 1 сентября

В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали студента третьего курса Южного аграрного техникума, который планировал 1 сентября убить сокурсников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
18-летний юноша собирался расправиться с четырьмя студентами, с которыми у него был конфликт, с помощью самодельного пускового устройства и ножа. Он начал готовиться к преступлению в мае. Подозреваемый изготовил устройство, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолету «Пионер».
Планы студента сорвали правоохранители, задержав его накануне преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке убийства двух и более лиц.
Мотивом для расправы был буллинг, отмечает Telegram-канал «Борус». По версии следствия, на протяжении 2020 года однокурсники издевались и унижали подозреваемого, поэтому он решил им отомстить и стал готовиться к убийству.
У молодого человека выявлено психическое расстройство, он помещен в психбольницу для обследования.
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Как в 18 лет от может быть на третьем курсе? Он только школу закончил.
Так и травят дети друг друга. А потом вон что получается. Наказать еще тех студентов кто травил.