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ФСБ сорвала планы студента расправиться с однокурсниками 1 сентября

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В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали студента третьего курса Южного аграрного техникума, который планировал 1 сентября убить сокурсников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

18-летний юноша собирался расправиться с четырьмя студентами, с которыми у него был конфликт, с помощью самодельного пускового устройства и ножа. Он начал готовиться к преступлению в мае. Подозреваемый изготовил устройство, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолету «Пионер».

Планы студента сорвали правоохранители, задержав его накануне преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке убийства двух и более лиц.

Мотивом для расправы был буллинг, отмечает Telegram-канал «Борус». По версии следствия, на протяжении 2020 года однокурсники издевались и унижали подозреваемого, поэтому он решил им отомстить и стал готовиться к убийству.

У молодого человека выявлено психическое расстройство, он помещен в психбольницу для обследования.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как в 18 лет от может быть на третьем курсе? Он только школу закончил.

Так и травят дети друг друга. А потом вон что получается. Наказать еще тех студентов кто травил.

Гость||

Гость писал(a):

Как в 18 лет от может быть на третьем курсе? Он только школу закончил.
Читай внимательнее:penzainform.ru писал(a):
Южного аграрного техникума
ТЕХНИКУМА!!! НЕ ИНСТИТУТА!!!

Гость||

Гость писал(a):

Как в 18 лет от может быть на третьем курсе? Он только школу закончил.
Вы дурачок? В ПТУ принимают после 9 класса.

Гость||

Гость писал(а):

> Так и травят дети друг друга. А потом вон что получается. Наказать еще тех

> студентов кто травил.

======================================

Однозначно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У молодого человека выявлено психическое расстройство, он помещен в психбольницу
Довели парня. Его травили однокурсники, но им ничего не будет, а его посадят. Из однокурсников вырастет шакальё и будет отравлять жизнь другим.

Гость||

Гость писал(a):

ТЕХНИКУМА!!! НЕ ИНСТИТУТА!!!
Пардонте... не разглядела

Гость||

Гость писал(a):

Пардонте... не разглядела
Они не разглядят, а у людей плюшки со стола пропадают...)))

Имя: Гость
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