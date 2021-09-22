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Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43

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Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. Об этом заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, ее слова передает ТАСС.

Ранее в Министерстве здравоохранения России сообщали о 24 пострадавших.

Крутень уточнила, что 12 пострадавших находятся в трех больницах Перми. Из них только студент, который устроил стрельбу, в тяжелом состоянии - ему ампутировали голень.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек. Предварительно, стрельбу устроил 18-летний учащийся вуза. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

После трагедии в Пермь вылетел спецборт МЧС, на котором находились анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи, а также глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. После медицинского консилиума было принято решение о транспортировке семи раненых, которые находятся в тяжелом состоянии, в Москву.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ампутировали стрелку ногу. ДПСнику все же нужно дать героя!!!! Не только спас невинных, но и дал надежду, что сто раз подумают теперь ублюдки идти на такое! Без ноги гнить в психушке.

Гость||

Врачи молодцы! При решении ампутировать - приняли единственное верное решение!

Гость||

да можно было и обе ноги и обе руки ампутировать но если кто это считает не гуманным тогда просто голову

Гость||

+100500

Гость||

Гость писал(а):

> да можно было и обе ноги и обе руки ампутировать но если кто это считает не

> гуманным тогда просто голову

---------------------------------------------------

Бесспорно. И скормить свиньям. Чтоб думали о последствиях.

Родителей следует наказать жестоко, чтоб тоже задумался.

Гость||

Врачи все-таки не догадались. Вместе с ногой нужно было и оскопить, ненароком так. Чик-чик и ты больше не мужик. Чтобы дураки не размножались. А вообще, собалезную родителям этого ублюдка, даже больше, чем несчастным близким погибших. Ведь им жить с проделками их сына, а они, наверное, старались, воспитывали, хотели как лучше

Имя: Гость
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