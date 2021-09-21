В стране и мире

Воры попали в квартиру 27-летнего сотрудника «Газпрома» и ушли миллионерами

Печать

Неизвестные попали в квартиру сотрудника «Газпрома» на Варшавской улице в Санкт-Петербурге, вскрыли сейф и ушли миллионерами. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в понедельник, 20 сентября, в полицию обратился 27-летний житель Петербурга. Он рассказал, что с конца августа не был в своей квартире, так как находился на отдыхе, а когда вернулся, обнаружил вскрытый сейф. Из него, по словам заявителя, пропали 10,5 миллиона рублей и 5,5 тысячи евро (свыше 470 тысяч рублей по текущему курсу).

Полиция ищет воров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2020 года сообщалось, что из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в центре Москвы воры вынесли ценности на 33 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка. По ее словам, из ее сейфа пропали украшения на 15 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что, помимо этого, у женщины украли три собольи шубы, золотые украшения с бриллиантами и изумрудами и дорогостоящие часы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

красавчики воры ! 27 лет миллионер, а нам лечат, что средний класс это 17к...

Гость||

Гость писал(a):

а нам лечат, что средний класс это 17к...
Всё правильно, среди слоя бедных это средний класс. А он миллионер среди себе подобных. как вчера на одном из каналов одна мадам заявила, что если у тебя много денег, то ты должен вращаться с себе подобными, а у кого их нет, то и нечего среди нас быть и вонять. Вот кого вырастила хвалёная дерьмократия с 1991 года. То, что уничтожили в 1917 теперь наворовав указывает как жить в 2021!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте