Воры попали в квартиру 27-летнего сотрудника «Газпрома» и ушли миллионерами

21.09.2021 | 12:47

Неизвестные попали в квартиру сотрудника «Газпрома» на Варшавской улице в Санкт-Петербурге, вскрыли сейф и ушли миллионерами. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в понедельник, 20 сентября, в полицию обратился 27-летний житель Петербурга. Он рассказал, что с конца августа не был в своей квартире, так как находился на отдыхе, а когда вернулся, обнаружил вскрытый сейф. Из него, по словам заявителя, пропали 10,5 миллиона рублей и 5,5 тысячи евро (свыше 470 тысяч рублей по текущему курсу).

Полиция ищет воров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2020 года сообщалось, что из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в центре Москвы воры вынесли ценности на 33 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка. По ее словам, из ее сейфа пропали украшения на 15 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что, помимо этого, у женщины украли три собольи шубы, золотые украшения с бриллиантами и изумрудами и дорогостоящие часы.