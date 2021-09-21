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В США смертность от COVID-19 превысила показатели пандемии 1918 года

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Число умерших от коронавируса в США превысило количество жертв испанского гриппа, разразившегося в 1918 году, передает Bloomberg.

Уточняется, что жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали 675 446 американцев. В то же время считается, что пандемия «испанки», длившаяся два года, унесла жизни примерно 675 тысяч жителей. Тогда возбудителем гриппа стал вирус H1N1, заразивший полмиллиарда человек и погубивший от трех до пяти процентов населения Земли (50-100 миллионов человек).

«То, что так много людей умерло, учитывая достижения современной медицины, вызывает беспокойство», - отметил кардиолог Эрик Тополь, глава Института трансляционных исследований Скриппса, добавив, что в 1918 году не было ни аппаратов искусственной вентиляции легких, ни вакцин. По его словам, наблюдаемая в США статистика намного хуже, чем должна быть.

В последнее время от коронавируса в США в среднем умирают 1900 человек в день. Это самый высокий показатель смертности с начала марта 2021 года. В общей сложности жертвами COVID-19 стали более 4,6 миллионов заболевших во всем мире.

Ранее ученые в США сообщили о штамме коронавируса «йота», обладающего повышенной по сравнению с другими вариантами передаваемостью и коэффициентом смертности. В некоторых группах людей его летальность выше на 82 процента.

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Источник — lenta.ru
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