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В квартире россиянина нашли огромную семью сурикатов

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В Красноярске у одного из жителей нашли в квартире огромную семью экзотических животных. Мужчина рассказал, что ему очень нравятся сурикаты, поэтому постепенно за восемь лет на жилплощади сибиряка в многоэтажке появилось 11 зверьков. Подробностями поделились в издании «Комсомольская правда».

Мужчина по имени Игорь рассказал, что увлечение по разведению африканских мангустов появилось у него восемь лет назад. Сначала он приобрел четырех зверьков, а далее количество животных в квартире все время прибавлялось.

«Кого-то мы брали из зоомагазинов. Они сидели в клетках, а для этих животных такое смерти подобно. Кого-то выкупали у бывших владельцев: кто-то просто "наигрался", у кого-то появилась аллергия», - поясняет россиянин.

Старшего суриката зовут Оскар, ему восемь лет, самому молодому зверьку менее трех месяцев. Красноярец подчеркивает, что разводит мангустов не для продажи, но иногда передает животных другим людям, если уверен в благонадежности новых хозяев. Экзотические питомцы Игоря мирно соседствуют с его домашним котом и ежом.

«У нас есть друзья в Южной Африке. Так с ними дружит сурикат, который день проводит у них, а ночует в своем клане. Даже их уклад жизни очень похож на человеческий. Главное - родство, то есть родители знают своих детей, а сестры - братьев. Когда приходят гости, кто-то изначально проявляет агрессию, но потом успокаивается», - добавил мужчина.

Ранее Верховный суд объявил о запрете на разведение кур на дачах под угрозой штрафов. Данное решение раскритиковал депутат Госдумы Владимир Кашин, назвав его бредовым, и пообщал разобраться с тем, чтобы россиян не ограничивали в содержании на садовых участках домашней птицы и скота.

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Источник — lenta.ru
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