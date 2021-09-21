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Российский школьник ранил ножом одноклассника

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В школе на юге Москвы 15-летний ученик три раза ударил ножом одноклассника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения», — сообщил источник агентства.

Девятиклассника госпитализировали. Сейчас он находится в травматологическом отделении Морозовской детской городской клинической больницы. Медики диагностировали у пострадавшего непроникающее ранение живота, шеи, а также резаную рану на пальце правой руки.

15-летний ученик задержан. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК России («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части первой статьи 105 («Убийство»).

Ранее сообщалось о стрельбе в Пермском государственном университете. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали. В Минздраве России сообщили, что четверо из них находятся на ИВЛ.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какое "хорошее" и "доброе" поколение выросло при Путине! Спасибо ему и партии "Единая Россия"!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2021 15:28|

Какое "хорошее" и "доброе" поколение выросло при Путине! Спасибо ему и партии "Единая Россия"!

как родители воспитали. Что по одному уроду по всем судить. Да и мы не знаем, за что он его на перо посадил,может этот над ним издевался.

Гость||

Нет, это не единичный случай. Сначала был казанский стрелок, потом пермский, сейчас этот случай в Москве. Это уже система.

Гость||

Гость писал(а):

> Что по одному уроду

> по всем судить.

Это не первый случай. Таких много было. И я не имею ввиду массовые нападения как в Перьми.

Имя: Гость
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