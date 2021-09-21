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Психиатр оценил шансы выявить массовых убийц среди владельцев оружия

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Психиатр, психотерапевт и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич оценил шансы на то, чтобы выявить массовых убийц среди владельцев оружия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, в России из четырех миллионов владеющих оружием людей молодые люди от 18 до 21 года составляют 0,4 процента. «Их около 15 тысяч. Но именно они особенно опасны и склонны совершать массовые убийства», - отметил Менделевич.

Он назвал три причины покупки оружия: чтобы охотиться на зверей, для самозащиты и для мести. Первую версию, считает врач, можно игнорировать, поскольку «вряд ли много подростков увлекаются охотой на кабана или уток». «В качестве самозащиты, как правило, покупают что-то более легкое. Помповое ружье уж точно не самое подходящее. Значит, и вторая версия неубедительна», - считает психиатр.

Поэтому в качестве мотивации пермского стрелка Менделевич называет продуманную и осознанную месть, которая не является психическим расстройством. По этой причине, уточняет врач, «никакое психиатрическое обследование тут не поможет», а искать способы предотвращения массовых убийств в учебных заведениях надо на этапе приобретения подростком оружия. Например, увеличить возраст допуска к нему.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. По данным СК, погибли шесть человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована.

Стрелявшим оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. По словам студентов вуза, он учился на первом курсе юридического факультета.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ХАХАХАХА!!!А если бы убийца был лет 50,то написали бы что именно этот возраст опасен.Чушь собачья!А в вооруженных силах когда идут боевые действия вы зачем молодым пацанам восемнадцати летним оружие в руки даёте,а?

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