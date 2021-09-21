Продолживший во время стрельбы лекцию профессор ПГНИУ объяснился

21.09.2021 | 16:48

Преподаватель Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который вел лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия. Он заявил, что на его паре студентам ничего не угрожало, передает Telegram-канал Baza.

По словам профессора, после сообщений о ЧП он закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил «шепотом диктовать» лекцию. Он отметил, что кто-то из студентов даже конспектировал. Преподаватель уверен, что он все делал правильно и пытался сдержать панику среди учащихся.

Сыромятников подчеркнул, что студентов не надо было эвакуировать. Их нужно было оставить в аудиториях, добавил преподаватель, отметив, что «реальной опасности никакой не было и быть не могло».

Ранее сообщалось, что во время стрельбы в пермском вузе Олег Сыромятников отказался останавливать лекцию и продолжил пару по истории русской литературы. Позже преподаватель уточнил, что свои действия он согласовал с деканатом.