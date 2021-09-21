В стране и мире

Появились результаты выборов в Госдуму

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По результатам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в Государственную думу побеждает партия «Единая Россия» (ЕР) с результатом 49,82 процента голосов избирателей. Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Всего в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевших 5-процентный барьер. На втором месте после «Единой России» оказалась КПРФ (18,93 процента). Следом расположились ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента). Таким образом, в новой Государственной думе по сравнению с парламентом прошлого созыва станет на одну партию больше.

Из 225 депутатских мест, распределяемых по одномандатным округам, 198 получила «Единая Россия», 9 - КПРФ, 8 - «Справедливая Россия - За правду», 2 - ЛДПР. Партии «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа» провели в парламент по одному одномандатнику. Еще пять думских мест займут самовыдвиженцы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах была неожиданно высокой. По ее словам, она составила 51,68 процента и превысила показатель парламентской кампании 2016 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Кто-то может поверить, что выиграла партия при которой идет ухудшение уровня жизни населения?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Результаты вбросов в Думу....

Дмитрий Н. Мотовилов||

penzainform.ru писал(а): Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах была неожиданно высокой.

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Переборщили

выборный

набор

Гость||

Эти выборы один сплошной обман и подтасовка.

Гость||

Один из эффективных приемов - подменить опечатанные заполненные бюллетени при транспортировке из УИКов на такие же, но с "правильным голосованием".

Имя: Гость
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