В стране и мире

Перечислены самые популярные схемы обмана пенсионеров

Печать

Часто мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и приходят к пожилым россиянам домой. Иногда это делается, чтобы выяснить, где проживают одинокие люди. Самые распространенные схемы перечислили в Пенсионном фонде России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Часто лжесотрудники ПФР предлагают россиянам прибавки к пенсии, перерасчет и «выгодные условия». Для перевода якобы положенных денег необходимы данные банковской карты. Их мошенники стараются узнать во время разговора.

Также одна из популярных схем - злоумышленники говорят, что пенсионерам полагается крупная сумма денег из-за приближающегося юбилея или доплата к пенсии. Чтобы ее получить, нужно перевести какой-то процент от этих денег на указанный банковский счет.

В ПФР отметили, что сотрудники ведомства не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт и другие личные данные. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте или приходят в личный кабинет на официальном сайте.

Также в интернете много «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная информация о выплатах. Если человек оставляет номер в специальной форме, то ему звонят с предложением обратиться в «правовой центр поддержки». Там обещают помочь с оформлением выплат, позже выясняется, что такая помощь стоит недешево.

Кроме того, часто россиянам приходят на электронную почту письма, где от имени ПФР предлагается перейти на сайт, на котором якобы можно получить выплаты. Также мошенники обещают пожилым людям несуществующие компенсации за медикаменты и навязывают покупку дорогих препаратов, представляясь сотрудниками ПФР.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

По сравнению с правящей партией все остальные мошенники выглядят как первоклассники перед выпускниками.

Гость||

Самая популярная схема обмана и массовая это - повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, постоянное повышение цен на все абсолютно и заявление правительства что у нас инфляция 4,5% , это главные мошенники.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Да просто вся цивилизация построена на грабеже

основного населения. А при ленинско-

постленинском формате ещё

и очень лицемерном.

Типа все люди

братья.

Гость||

Гость писал(a):

По сравнению с правящей партией все остальные мошенники выглядят как первоклассники
Это точно.

Гость||

Гость писал(a):

Самая популярная схема обмана и массовая это - повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа,
Сначала рисуют себе выборы, потом принимают антинародные законы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте