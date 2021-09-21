Перечислены самые популярные схемы обмана пенсионеров

21.09.2021 | 11:19

Часто мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и приходят к пожилым россиянам домой. Иногда это делается, чтобы выяснить, где проживают одинокие люди. Самые распространенные схемы перечислили в Пенсионном фонде России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Часто лжесотрудники ПФР предлагают россиянам прибавки к пенсии, перерасчет и «выгодные условия». Для перевода якобы положенных денег необходимы данные банковской карты. Их мошенники стараются узнать во время разговора.

Также одна из популярных схем - злоумышленники говорят, что пенсионерам полагается крупная сумма денег из-за приближающегося юбилея или доплата к пенсии. Чтобы ее получить, нужно перевести какой-то процент от этих денег на указанный банковский счет.

В ПФР отметили, что сотрудники ведомства не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт и другие личные данные. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте или приходят в личный кабинет на официальном сайте.

Также в интернете много «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная информация о выплатах. Если человек оставляет номер в специальной форме, то ему звонят с предложением обратиться в «правовой центр поддержки». Там обещают помочь с оформлением выплат, позже выясняется, что такая помощь стоит недешево.

Кроме того, часто россиянам приходят на электронную почту письма, где от имени ПФР предлагается перейти на сайт, на котором якобы можно получить выплаты. Также мошенники обещают пожилым людям несуществующие компенсации за медикаменты и навязывают покупку дорогих препаратов, представляясь сотрудниками ПФР.