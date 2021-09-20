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Во время атаки на пермский вуз погиб пытавшийся остановить нападавшего охранник

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Одним из погибших в результате нападения на Пермский госуниверситет стал охранник вуза. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудник попытался остановить нападавшего на входе в университет, но был застрелен. При этом по данным Telegram-канала Baza, на входе в университет стояли два сотрудника охраны. Прежде чем войти в здание вуза 18-летний Тимур Бекмансуров отрыл огонь по находившимся на улице людям.

Всего в ходе нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли восемь человек. В ходе полицейской операции нападавший получил ранение и скончался.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одним из погибших в результате нападения на Пермский госуниверситет стал охранник вуза.
У нас охранник получает "минималку". За минималку грудью на ствол.

Гость||

Гость писал(a):

У нас охранник получает "минималку". За минималку грудью на ствол.
да их профессия спят за деньги

Имя: Гость
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