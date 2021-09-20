В Пермском госуниверситете произошла стрельба

20.09.2021 | 10:00

В Пермском государственном университете слышна стрельба, студенты выпрыгивают из окон. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стрелок забаррикадировался в 8-м корпусе. Он ведет беспорядочную стрельбу внутри здания вуза.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Неизвестный пришел сегодня утром в университет и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Есть погибшие и пострадавшие.