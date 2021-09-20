Установлена личность предполагаемого стрелка в Пермском университете

20.09.2021 | 10:36

Стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В послании подозреваемый отмечает, что он не является экстремистом, а его преступление - не теракт. Молодой человек, по его признанию, давно готовился к нападению, собирал деньги на покупку огнестрельного оружия. Весной 2021 года у него уже была вся сумма.

Подозреваемый прошел медобследование, чтобы получить разрешение на оружие. Он планировал совершить вооруженное нападение на свою бывшую школу, но затем передумал и остановил свой выбор на Пермском госуниверситете.

Ранее 20 сентября стало известно о стрельбе в вузе. Сообщается о четырех пострадавших, трое погибли.