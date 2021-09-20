В стране и мире

Установлена личность предполагаемого стрелка в Пермском университете

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Стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В послании подозреваемый отмечает, что он не является экстремистом, а его преступление - не теракт. Молодой человек, по его признанию, давно готовился к нападению, собирал деньги на покупку огнестрельного оружия. Весной 2021 года у него уже была вся сумма.

Подозреваемый прошел медобследование, чтобы получить разрешение на оружие. Он планировал совершить вооруженное нападение на свою бывшую школу, но затем передумал и остановил свой выбор на Пермском госуниверситете.

Ранее 20 сентября стало известно о стрельбе в вузе. Сообщается о четырех пострадавших, трое погибли.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не до него, у нас феерия честных выборов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подозреваемый прошел медобследование, чтобы получил разрешение на оружие.
Бесплатного врача он не прошел, зато с платным никаких проблем.

Гость||

Пишут что имя этого параноидального шизофреника Тимур Бекмансуров , он долго готовился и описывал все свои приготовления.

Гость||

ужас какой..безумный, ненормальный, а ещё кто-то требует разрешить всем желающим иметь оружие. да не дай бог!

Гость||

Пока не запретят продажу оружия будут погибать люди. Непонятно, по каким причинам нельзя запретить продажу оружия.

Имя: Гость
Комментарий:

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