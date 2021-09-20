ЦИК объявила результаты подсчета 70 процентов голосов на выборах в Госдуму

20.09.2021 | 08:40

Партия «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Государственной Думе, набрав на данный момент 48,56 процента на выборах депутатов по партийным спискам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сейчас обработано 70,67 процента протоколов. «Единая Россия» также лидирует в 196 одномандатных округах, следует из результатов подсчета.

На втором месте со значительным отрывом оказалась КПРФ, на выборах в Госдуму она набрала 20,25 процента и лидирует в 14 одномандатных округах. ЛДПР получила 7,68 процента.

«Спаведливая Россия - За правду» получила 7,42 процента голосов и побеждает в семи одномандатных округах, «Новые люди» набрали 5,53 процента.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Камчатке, набрав 34,76 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом в 23,87 процента, на третьей строчке ЛДПР - 11,66 процента. У «Новых людей» 8,75 процента.

Также полностью подсчитаны протоколы в Якутии, там победила КПРФ, набрав 35,15 процента. Вторая строчка за «Единой Россией» с небольшим отрывом - 33,22 процента, на третьем месте «Новые люди» - 9,87 процента, «Справедливая Россия» набрала 8,19 процента.

На Чукотке «Единая Россия» набрала 46,14 процента, ЛДПР занимает вторую строчку с 15,16 процентами, на третьем месте КПРФ (12,49 процента). На четвертом - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (6,26 процента), на пятом - «Новые люди» (5 процентов).

«Единая Россия» также лидирует в Хакасии, набрав 33,3 процента голосов, на второй строчке КПРФ (29,92 процента), «Новые люди» заняли третье место (9,89 процента). Единороссы одержали победу в Новосибирской области с результатом 35,25 процента, коммунисты - 25,86, ЛДПР - 9,61 процента, «Новые люди» - 8,71 процента, «Справедливая Россия» - 6,94 процента.