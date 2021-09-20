ЦИК назвал дату окончательного подведения итогов выборов в Госдуму

20.09.2021 | 15:45

Окончательные итоги выборов в Государственную думу планируется подвести в пятницу, 24 сентября. Такую дату назвала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в информцентре ведомства, ее словам передает ТАСС.

Глава ведомства отметила, что официально поздравлять победителей по предварительным результатам выборов пока рано - необходимо подвести окончательные итоги.

«В пятницу мы наметили все сделать. Тогда всех поздравим и поблагодарим», - заявила Памфилова.

После обработки 99 процентов протоколов партия «Единая Россия» сохранила первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Государственную Думу и получила лидерство на выборах с 49,82 процентов голосов. КПРФ занимает вторую позицию с 19 процентами голосов, ЛДПР — третью с 7,49 процентов. Кроме того, по предварительным данным, в Госдуму проходит партия «Справедливая Россия -за правду» (7,42 процента) и «Новые люди» (5,35 процента).