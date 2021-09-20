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Россиянам запретили разводить кур на дачах

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Россиянам нельзя держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. Соответствующий запрет подтвердил Верховный суд, сообщает «Российская газета». За нарушение этой нормы гражданам грозит крупный штраф.

Поводом для разбирательств стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, дойдя до Верховного суда, но все равно не смогла доказать свою правоту.

По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовых землях, по информации юристов, разрешается ставить ульи - но необходимо заручиться согласием соседей.

Штраф «за кур» назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей, поясняет издание. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит 10-20 тысяч.

Ранее россиян предупредили о риске изъятия дач. Власти имеют право изымать дачные участки для строительства новых федеральных и региональных автотрасс, при этом собственникам выплачиваются компенсации, но дачи обязательно должны быть поставлены на кадастровый учет, пояснила специалист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Сволочи. Хуже оккупантов себя ведут. А придурки за них голосуют.

Гость||

областной инспекцией по использованию и охране земель заняться нечем, сколько пустующих дачных участков, заросших травой, брошенных сельхозземель. Надо докопаться до бабки, возделывающей огороди Куры им помешали, наглые рожи, бездельники. Правильно написал писатель Болеслав Прус «...не так мы страдаем от сильных мира сего, как от обезьян их»

Гость||

Вообще пора отнять эти самые дачи.Народ живет хорошо,шамовки от пуза,нечего им на грядках горбатиться и навоз нюхать.Раздать единоросам для личных нужд.

Гость||

Теперь точно кур заведу.

Имя: Гость
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