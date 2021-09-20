В стране и мире

Россиянам пообещали потепление к концу недели

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление до 13 градусов тепла днем придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. Однако пасмурность сохранится, передает ТАСС.

Вильфанд пообещал россиянам потепление к концу недели, отметив, что температура будет держаться на уровне 11-13 градусов, «Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», - подчеркнул он. При этом погода продолжит оставаться облачной с небольшими осадками в центре России.

«В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим», - заключил синоптик.

Ранее москвичам предрекли сильнейший за 73 года ливень. Предполагается, что в понедельник, 20 сентября, в Москве выпадет от 16 до 21 миллиметра осадков. Настолько сильные погодные явления фиксировались в 1948, 1952 и 1959 годах.

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Источник — lenta.ru
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